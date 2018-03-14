"Первой программой, нуждается в модернизации, является программа обеспечения лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации"

Соответствующие документы были приняты на заседании правительства 14 марта, сообщает " Укринформ ".

"Сегодня на рассмотрение правительства вынесен важные проекты решений, направленных на усиление эффективности в реализации государственных программ социальной защиты людей с инвалидностью ... Первой программой, нуждается в модернизации, является программа обеспечения лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации", - сказал министр соцполитики Андрей Рева перед принятием решений.

Он отметил, что новая модель обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации построена на принципе адресности и прозрачности.

"То есть главным инструментом совершенствования программы является внедрение принципа" деньги ходят за человеком "... Для реализации возможности выбора технического средства Украинская Научно-исследовательским институтом протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, который расположен в Харькове, разработанный электронный каталог технических и других средств реабилитации" , - сказал Рева.

Он добавил, что каталог разработан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"Использование каталога позволит человеку с инвалидностью сделать обоснованный выбор", - сказал Рева.

По словам министра соцполитики, правительство также утвердило постановление об использовании средств, предусмотренных в государственном бюджете для приобретения умышленно оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, предусматривает стимулирование территориальных общин к созданию служб перевозок людей с инвалидностью.

Также правительство приняло постановление об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки общественных объединений инвалидов.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла в целом закон № 7161 относительно установления группы инвалидности .