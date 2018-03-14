Британия высылает 23 российских дипломата, работающих на разведку

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов, работающих на разведку.

"Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Т.Мэй.

Лондон уже прибегал в прошлом к высылке российских дипломатов. Так, в 1971 году британские власти выслали из страны 105 сотрудников советских загранучреждений - рекордное за всю историю шпионских скандалов количество. Произошло это из-за раскрытия советской агентурной сети офицером КГБ Олегом Лялиным. В ответ из Советского Союза были высланы 18 британских сотрудников дипмиссии.

В 1985 году Великобританию вынуждены были покинуть 31 советский дипломат после бегства из СССР агента КГБ Олега Гордиевского. Москва в ответ выслала 25 британских дипломатов.

В 1989 году из Москвы были высланы 11 британцев в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении сотрудников советских дипучреждений в Великобритании.

В мае 1996 года Москва приняла решение о высылке из России 4 сотрудников посольства Великобритании, которые, по сведениям российских спецслужб, поддерживали контакт с агентом - гражданином РФ Платоном Обуховым. В качестве ответной меры Великобритания объявила "персона нон грата" четырех сотрудников посольства РФ в Лондоне.

Последний крупный британо-российский осторожный скандал разразился в июле 2007 года. Тогда Россия выслала четырех британских дипломатов в ответ на действия Лондона, который ранее объявил о высылке четырех российских дипломатов и введении визовых ограничений для граждан РФ. Лондон объяснил эти меры недовольством в связи с отказом России выдать Британии предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британскими властями в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. А.Луговой отверг обвинения британских властей.

Кроме того, Москва тогда объявила о прекращении сотрудничества с Лондоном по вопросам борьбы с терроризмом в связи с так называемым "делом Лугового". Также российские официальные лица отказались от поездок в Великобританию.