В отличие от лидеров многих стран, президент России предпочитает скрывать свою личную жизнь. Несмотря на постоянные вопросы журналистов на различных пресс-конференциях, его частная жизнь протекает втайне от большинства, пишет со ссылкой на .

По сообщениям многочисленных источников, младшей дочью Путина считается Катерина Тихонова. На днях появились сообщения из близкого круга президента о том, что Катерина разводится со своим мужем Кириллом Шамаловым.

Кирилл Шамалов — сын Николая Шамалова, хорошего друга Владимира Путина. В 90-е они основали дачный кооператив «Озеро», члены которого позднее, при президентстве Путина, заняли высокие посты.

Молодые люди поженились в 2013 году на небольшом горнолыжном курорте близко от Санкт-Петербурга. На пышном торжестве присутствовало большое число гостей, но была договоренность не разглашать подробности свадьбы. Известно лишь, что жених с невестой прибыли в традиционных русских санях, запряженных тройкой белых лошадей.

После свадьбы Шамалов получил в дар акции нефтехимического холдинга «Сибур», что расценили, как знак доверия Путина, а также новую привлекательную должность.

Сейчас, естественно, этих акций его лишили. Хотя некоторые утверждают, что развод — это только лишь попытка избежать санкций, ведь Кирилл Шамалов одним из первых попал в санкционные списки после аннексии Крыма.

Некоторые источники сообщают, что на самом деле Шамалов просто нашел себе другую. Ею, вероятно, стала бывшая жена экс-чиновника мэрии Москвы Жанна Волкова.

На своих страницах в соцсетях она выкладывает фотографии с мужчиной, чье лицо скрывается. Многие предполагают, что это Шамалов и он убедил женщину вернуться в Россию, где планирует сделать предложение.

Само собой разумеется, никто из причастных к этой ситуации никаких официальных комментариев не дает. Так что всё строится исключительно на домыслах, догадках и обыкновенной логике.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира