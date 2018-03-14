Горбулин считает некорректными "пугающие мир" заявления Кремля о появлении на боевом дежурстве РФ новой стратегической ракеты

Директор Национального института стратегических исследований (НИСИ), советник президента Украины Владимир Горбулин сомневается в появлении на боевом дежурстве РФ в ближайшее время нового тяжелого ракетного комплекса и считает некорректными его сравнения с разработанным во времена б. СССР в ГП "КБ Южное" (Днепр) и остающимся на вооружении РВСН РФ ракетного комплекса РС-20 (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

В ходе международной конференции по вопросам обеспечения парламентского контроля в ОПК Украины в среду в Киеве, В.Горбулин заявил, что был "откровенно обижен" недавним выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ, в ходе которого российский президент, по его словам, "пугал мир сказками" о новом тяжелом российском ракетном комплексе "Сармат", сравнивая его с разработанным в Украине в советские времена, и стоящим по этот день на боевом дежурстве в РФ РС-20 "Воевода" (первоначальная версия РС-36М -ИФ ).

"Он сравнил (ракетный комплекс - ИФ) "Сармат", которого еще не существует на вооружении, и я не знаю, когда он появится на вооружении, с нашим "Сатаной", - сказал он, заметив : на сегодняшний день ракетный комплекс "Сармат" - это еще только т.н. масгабаритный макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний.

"Опыт показывает, что от первого броскового испытания до сдачи такого комплекса на боевое дежурство проходит 4-5 лет", - сказал он, уточнив: российским разработчикам необходимо, в том числе, провести летно-конструкторские испытания нового ракетного вооружения и протестировать ракету.

В этой связи В.Горбулин также заметил: "рассказывать сказки, какая это ракета" для того, чтобы "все испугались", очень некорректно.

По данным директора НИСИ, во времена б. СССР в общей сложности было изготовлено 308 ракет РС-36М с установленным гарантийным сроком боевого дежурства 15 лет. Поставки ракет на вооружение б.СССР были начаты в 1985 году, на сегодняшний день на боевом дежурстве РВСН находится 42 ракеты РС-20.

Как отметил В.Горбулин, в начале 2000-х, руководство РФ дважды обращалась к украинской стороне с просьбой о проведении гарантийного обслуживания и продлении гарантийных сроков российских РС-20 украинскими предприятиями ГП "КБ "Южное" и ГП "Южмаш" (оба Днепр). В новой геополитической ситуации эта функция возложена на российский государственный ракетный центр (ГРЦ) им.Макеева (Миасс, Челябинская область), уточнил он.

При этом В.Горбулин также усомнился, что в ближайшее время РФ будет готова снять с боевого дежурства РВСН РС-20 "Воевода".

По его словам, российское военное руководство "не собирается полностью снимать с боевого дежурства эти 42 ракеты".

"Потому что лучше этих ракетных комплексов в мире нет. Это не моя оценка, это оценка Пентагона и Агентства по противоракетной обороне США", - добавил В.Горбулин.