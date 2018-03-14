Погода, Новости, загрузка...
Из Уголовного кодекса изъяты нормы об экспертизе по достижению половой зрелости
14.03.2018 15:36
Из Уголовного кодекса изъяты нормы об экспертизе по достижению половой зрелости
Согласно другому закону, 16 лет - возраст достижения половой зрелости
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 6070, который предусматривает исключение нормы из Уголовного процессуального кодекса Украины о проведении экспертизы для установления половой зрелости.
Из Уголовного кодекса изъяты нормы об экспертизе по достижению половой зрелости

"За" проголосовали 228 народных депутатов.

Законопроект предусматривает исключение из статьи 242 Уголовно-процессуального кодекса Украины норму о том, что одним из оснований для проведения экспертизы - это установление половой зрелости потерпевшего в уголовном производстве в отношении преступлений о половых сношениях.

Сейчас законодательством предусмотрено экспертизу для установления половой зрелости, однако сегодня, 14 марта, Рада приняла закон № 2016, который устанавливает 16 лет возрастом достижения половой зрелости, в результате чего теряется необходимость проводить экспертизу по этому поводу.

Напомним,  Верховная Рада приняла в целом  законопроект №4952 о предотвращении насилия в отношении женщин  и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. "За" проголосовал 241 народный депутат.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить