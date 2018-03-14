|Из Уголовного кодекса изъяты нормы об экспертизе по достижению половой зрелости
|14.03.2018 15:36
|
Согласно другому закону, 16 лет - возраст достижения половой зрелостиВерховная Рада поддержала за основу законопроект № 6070, который предусматривает исключение нормы из Уголовного процессуального кодекса Украины о проведении экспертизы для установления половой зрелости.
"За" проголосовали 228 народных депутатов.
Законопроект предусматривает исключение из статьи 242 Уголовно-процессуального кодекса Украины норму о том, что одним из оснований для проведения экспертизы - это установление половой зрелости потерпевшего в уголовном производстве в отношении преступлений о половых сношениях.
Сейчас законодательством предусмотрено экспертизу для установления половой зрелости, однако сегодня, 14 марта, Рада приняла закон № 2016, который устанавливает 16 лет возрастом достижения половой зрелости, в результате чего теряется необходимость проводить экспертизу по этому поводу.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №4952 о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. "За" проголосовал 241 народный депутат.