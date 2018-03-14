Не, у них реально насыщенная жизнь: Кремль травит людей в Британии направо и налево каким-то крайне секретным газом с игривым названием «Новичок». Его завезли в пиццерию и подсыпали прямо из баллончика в пиццу «Неаполитано». Минус два. Один как бы прежний полковник ГРУ, который сдал МИ-6 кучу стратегических секретов о запасах туалетной бумаги в России. И, главное, агентура Путина не останавливается: российские спецслужбы спровоцировали диарею у сотрудников Букингемского дворца. А это уже, уважаемые граждане, не шутка.

Мир стоит накануне третьей мировой войны с гиперзвуковыми головками индивидуального наведения по отпечатку пальца, гиперлупами и требушетом, который готовы предоставить побратимы по первому требованию. Не известно, про…лась ли королева. Дай Бог, чтобы ее пронесло. В хорошем смысле этого слова. Все-таки дама в очень почтенном возрасте. К тому же у нее столько обязанностей. Британцы выставили ультиматум «кровавой гебне». Он уже истек, и эксперты «112» телеканала, многозначительно почесывая подмышки, говорят об очередном крупном поражении Владимира Путина. Детали не уточняют, но дают понять: «Раша все».

Меня лично во всей этой истории напрягает то, что я не понимаю: Стивена Хокинга за что? Распоясалась «эфэсбешная гебня», совсем берега потеряла. Стив спокойно себе работал над всеобщей теорией «черных дыр». Правда, в последнее время его стали преследовать активистки антисексистского движения. Те, которые призвали всех жертв домогательств руководства «Голливуда» сплотиться и публично выступить против своих насильников.

Первой задумалась Моника Левински. Она поняла, что Билл Клинтон воспользовался своим служебным положением и грубо трахнул ее прямо в Овальном кабинете. Самого Хокинга тоже обвиняли в сексуальных домогательствах, хотя ему это довольно затруднительно проделывать в силу некоторой малоподвижности и наличия кресла с моторчиком

Первой задумалась Моника Левински. Она поняла, что Билл Клинтон воспользовался своим служебным положением и грубо трахнул ее прямо в Овальном кабинете. Самого Хокинга тоже обвиняли в сексуальных домогательствах, хотя ему это довольно затруднительно проделывать в силу некоторой малоподвижности и наличия кресла с моторчиком. Но темнокожую активистку это вообще ни разу не смутило. Прикопалась к теории «черных дыр». До нее никто не задумывался о двойном смысле данного явления. Теперь задумались и поняли: да, явный сексизм и расизм. Жалко Хокинга.

Так к чему это все? Как для экспорта, так у «гебни» постоянно находятся интересные, креативные наработки, призванные дестабилизировать работу туалетов Букингемского дворца. Опять же яд подобрали не простой. Смешиваешь в одном стакане два безобидных компонента, и все. Разработчик данного оружия, который тоже сбежал на Запад, гарантирует стопроцентный результат. При этом он очень грустно оглядывается. Наверное, что-то предчувствует. «Новичок», опять же полоний. А для древнейшей нации мира поставляют всякое устаревшее дерьмо. Даже не упоминаю о миномете, с помощью которого планировалось уничтожить целый ряд крупных государственных деятелей. Шестидесятые годы прошлого века! Практически антиквариат.

Буквально вчера наша спецслужба накрыла широко разветвленную агентурную сеть резидентов Кремля, которым команды поступали прямо из мавзолея. Геолокация засекла. Скучно, девочки… Нашли пошлый тротил, инструкции по дестабилизации ситуации в курятнике, немного наличности и карты Закарпатской области. С картами все предельно ясно: какой же законопослушный украинский гражданин, ведя мирную офисную жизнь, станет покупать карты угодий губернатора с не совсем логичной фамилией – Москаль? Ну который еще назвал Ульяну Супрун (исполняет роль министра здравоохранения, главная по газенвагенам) «е…нутой». Раз есть карта Закарпатской области, значит, готовится диверсия против венгерского меньшинства, которое распоясалось и требует автономии. Бинго.

Мы на острие противостояния только цивилизованного мира с Россией, и это острие довольно чувствительно впивается в мягкие части тела. Но мы по-прежнему порем «Газпром», хотя в конце марта опять обещают морозы. Никакие минометчики не сломят дух нации, который олицетворяет Климкин, купивший просроченную сметану

Но не нашли полония, свежего «Новичка», средства для стимулирования диареи на основе аэрозоля. Какой-то прошлый век, честное слово. Не гибридная война, а сплошной отстой. Министр внешних сношений Климкин и то креативнее подошел к проблеме стимулирования диареи. Зашел в супермаркет «Сильпо» и купил себе просроченную сметану «Простоквашино», на которой размещено поздравление «С Новым годом!». Удивился, но купил. Потому что спешил домой. Смотался с работы пораньше для просмотра увлекательного футбольного матча. Пивко, сметанка. Просмотр удался. И не думайте, что я преувеличиваю. Просто почитайте «Твиттер» министра внешних сношений нации. Он там все подробно описывает, фотки выкладывает. В том числе и сметанки. Лавров в этом отношении слабак. Факт.

Еще раз заострю то, что обычно заостряют в подобных случаях: до каких, с...ка, пор нас будут считать в Кремле имбецилами? Какие-то ржавые минометы и карты Закарпатской области. «Гугл-мап», б…ть, для чего? Для чего, я вас спрашиваю? Чуть не забыл: повышенный интерес у пользователей, юзавших новость про операцию СБУ, вызвал «список сумм, которые планировалось дать на подкуп депутатов местных советов для принятия нужных Кремлю решений». Документ анонсировали, а его содержание засекретили. Зря. Патриоты активно обсуждали, за сколько можно продаться агрессору. Поскольку гривна постоянно укрепляется, то экономическое положение остается напряженным. Можно ведь взять и кинуть агрессора. Святое дело. Поэтому надо бы обеспечить доступ к расценкам. Чтобы поднять активистов-депутатов на борьбу с Кремлем.

Да, мы на острие противостояния только цивилизованного мира с Россией, и это острие довольно чувствительно впивается в мягкие части тела. Но мы по-прежнему порем «Газпром», хотя в конце марта опять обещают морозы. Никакие минометчики не сломят дух нации, который олицетворяет Климкин, купивший просроченную сметану. У меня все.

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