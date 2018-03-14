Британия высылает 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщает Sky News.

У дипломатов есть неделя, чтобы покинуть страну.

Мэй подчеркнула, что Россия отказалась предоставить доказательства своей непричастности.

По ее словам, действия России представляют собой незаконное применение силы против королевства.

«Вы здесь больше не считаетесь желанными гостями, » – сказала Мэй.

Отменен также визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Лондон. Британия не будет отправлять своих представителей на предстоящий Чемпионат мира по футболу в Россию.

Великобритания также ужесточит досмотр российских частных самолетов.

Мэй подчеркнула, что обсуждала ситуацию, связанную с отравлением Скрипаля, с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, они договорились действовать вместе.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен прежний полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «очень вероятно», что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

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