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Мэй: Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты высокого уровня между Великобританией и РФ
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14.03.2018 15:43
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Великобритания отменит приглашение министру иностранных дел РФ
Сергею Лаврову посетить страну, заявила британский премьер-министр
Тереза Мэй. Мэй подтвердила, что ни британские министры, ни
члены королевской семьи не поедут в Россию на конец Чемпионата мира
по футболу Фото: gov.uk Она отметила, что полностью прекращать
разговор с Российской Федерацией – не в национальных интересах
Великобритании, но подчеркнула, что отношения между странами не
могут оставаться прежними."Поэтому мы приостановим все
запланированные двусторонние контакты высокого уровня между
Соединенным Королевством и Российской Федерацией", – заявила
Мэй.Она сообщила, что Великобритания отменит приглашение
министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Премьер
подтвердила, что ни британские министры, ни члены королевской семьи
не поедут в Россию на конец Чемпионата мира по футболу.4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта
Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время
покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок",
разработанный в России. Она потребовала от Кремля до
вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся,
иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением
силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании
поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.
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