Великобритания отменит приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Мэй подтвердила, что ни британские министры, ни члены королевской семьи не поедут в Россию на конец Чемпионата мира по футболу Фото: gov.uk Она отметила, что полностью прекращать разговор с Российской Федерацией – не в национальных интересах Великобритании, но подчеркнула, что отношения между странами не могут оставаться прежними."Поэтому мы приостановим все запланированные двусторонние контакты высокого уровня между Соединенным Королевством и Российской Федерацией", – заявила Мэй.Она сообщила, что Великобритания отменит приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Премьер подтвердила, что ни британские министры, ни члены королевской семьи не поедут в Россию на конец Чемпионата мира по футболу.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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