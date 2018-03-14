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"Мої найдорожчі дівчатка": Сергій Безруков показав нову дружину й доньку (ФОТО)
14.03.2018 15:45
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Відомий російський актор Сергій Безруков після розлучення з Іриною Безруковою, майже не публікує у мережі особистих світлин, а також намагається не давати інтерв'ю ЗМІ про свої стосунки з Анною Матісон та доньку Машу, яка народилася влітку 2016 року.

Днями ж в Інстаграмі актора з'явилося неймовірно рідкісне фото Анни та Маші - як виявилося, актор й армия святкують річницю шлюбу.

"Мої дівчатка! Мої найдорожчі хороші! Трохи тепла вам всім в стрічку. Дякую за привітання з річницею весілля! Щиро ваші Безруков", - підписав світлину Сергій.

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