О нем рассказал пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко

На официальной церемонии встречи президента Австрии Александера ван дер Беллена возле Администрации президента в Киеве произошел курьезный случай, информирует svodka.net.

Как написал в Facebook пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, во время того, как почетный караул салютировал президентам у одного из военных упала шапка.

После окончания официальной церемонии президент Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял ее и вернул военному.

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«Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле», — написал Цеголко.

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