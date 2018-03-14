23 ноября 2017 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. В Национальном антикоррупционном бюро считают, что коллегия судей вынесла заведомо неправосудное решение. НАБУ также подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением Фото: Роман Насіров / Facebook 23 ноября 2017 года Окружной админсуд удовлетворил иск бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.В частности, суд признал тогда полномочия председателя ГФС принимать решения о рассрочке или отсрочке денежных обязательств или налогового долга налогоплательщиков без ограничений в сумме в пределах одного бюджетного года; отсутствие у председателя ГФС полномочий анализировать финансовое состояние налогоплательщика, обратившегося с подобным заявлением; отсутствие полномочий отказать в отсрочке или рассрочке при наличии соответствующего заключения территориального органа ГФС.В НАБУ считают, что решение противоречит требованиям Налогового кодекса и "Положения о Государственной фискальной службе Украины".НАБУ получило доступ к данным автоматического распределения судебного производства Окружного админсуда. Из них следует, что делу Насирова была присвоена категория 12.3 (увольнение с публичной службы), что не соответствует предмету иска.В НАБУ допускают, что указанная категория была присвоена умышленно, чтобы иск попал к нужной коллегии судей – председательствующему судье Евгению Аблову, судьям Павлу Григоровичу и Игорю Смолию.Уголовное производство НАБУ зарегистрировано 14 декабря 2017 года.Национальное антикоррупционное бюро Украины также подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло убыток на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.7 марта 2017 года Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла за него 100 млн грн.7 декабря 2017 года суд начал рассматривать его дело.31 января 2018 года правительство уволило Насирова с должности председателя ГФС.16 февраля экс-чиновник обратился в Окружной административный суд Киева с иском о восстановлении его в должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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