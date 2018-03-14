Бизнесмен Ярославский займется обновлением аэропорта Днепра

Украинский бизнесмен, хозяин группы DCH Александр Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорта "Харьков", займется обновлением международного аэропорта в Днепре.

Такую информацию подтвердил городской голова Днепра Борис Филатов во вторник.

"Скажу сразу: да, это правда. Да, я занимаюсь. Да, новый аэропорт будет", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, источник, близкий к переговорам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что также были проведены переговоры об участии в обновлении аэропорта и с бизнесменом Игорем Коломойским. Последний является совладельцем финансово-промышленной группы "Приват", которая владеет компанией "Галтера", которой в 2009 году Фонд госимущества продал 94,572% акций авиакомпании "Днипроавиа", управляющей аэропортом Днепра.

Б.Филатов кроме прочего сообщил, что реализацию проекта будет контролировать президент Украины Петр Порошенко.

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ "Караван".