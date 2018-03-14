"Ти любов моя". Вышел клип Джамалы на саундтрек к мультфильму "Похищенная принцесса". Видео
14.03.2018 15:59
Опубликован клип украинской певицы Джамалы на песню "Ти любов моя",
которая звучит в анимационной ленте "Похищенная принцесса: Руслан и
Людмила". Видео разместили на канале Fim.ua в YouTube. Ролик
представляет собой нарезку кадров мультфильма, которые чередуются с
видео Джамалы, снятом в студии звукозаписи. Автор музыки – Робби
Невил, слова написала Александра Рубан. В центре сюжета мультфильма
история, произошедшая в средневековом Киеве. Странствующий плут
Руслан встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее. Герою
предстоит пройти череду испытаний на пути к счастью. |
Джамала спела песню для мультфильма Скриншот: FILM.UA Group /
YouTube видео Видео:
FILM.UA Group / YouTube