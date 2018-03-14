Опубликован клип украинской певицы Джамалы на песню "Ти любов моя", которая звучит в анимационной ленте "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". Видео разместили на канале Fim.ua в YouTube. Ролик представляет собой нарезку кадров мультфильма, которые чередуются с видео Джамалы, снятом в студии звукозаписи. Автор музыки – Робби Невил, слова написала Александра Рубан. В центре сюжета мультфильма история, произошедшая в средневековом Киеве. Странствующий плут Руслан встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее. Герою предстоит пройти череду испытаний на пути к счастью. | Джамала спела песню для мультфильма Скриншот: FILM.UA Group / YouTube видео Видео: FILM.UA Group / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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