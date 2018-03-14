В Украине объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства Вороненкова

Гражданин России Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, объявлен в розыск в Украине.

Соответствующая информация размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении указывается, что В.Тюрин объявлен в розыск Национальной полицией Украины в связи с тем, что он скрывается от органов прокуратуры.

Датой его исчезновения указывается 10 октября 2017 года.

В.Тюрин обвиняется по ч.2 п.6, ч.2 п.11 и ч.2 п.12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Мера пресечения к подозреваемому не применялась.

Как сообщалось, 9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что российскому криминальному авторитету Владимиру Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Д.Вороненкова. "На данный момент Тюрину, 1958 года рождения, объявлено подозрение в организации умышленного противоправного причинения смерти другому человеку – умышленное убийство по корыстным убеждениям, организация умышленного противоправного причинения смерти другому человеку – умышленное убийство, совершенное на заказ, а также совершение умышленного противоправного причинения смерти другому человеку по предварительному сговору группой лиц", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор отметил, что мотивом убийства Д.Вороненкова стало соединение интересов высшего руководства России и личных мотивов В.Тюрина, который является бывшим гражданским мужем жены убитого депутата Госдумы Марии Максаковой.

По информации Ю.Луценко, на данный момент В.Тюрин находится на территории РФ, следовательно по нему будет направлен требование об экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил применение в отношении него объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября заявил, что клиент убийства Д.Вороненкова находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.