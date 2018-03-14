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В Крыму не могут проходить выборы президента России - Ван дер Беллен
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14.03.2018 16:07
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что австрийское
правительство не признает проведение выборов президента России в
Крыму. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Австрия не
признает выборы президента РФ в Крыму Фото: bundespraesident.at "С
точки зрения Австрии, понятно, что аннексия Крыма противоправная
была и есть. И это также позиция ЕС. Поэтому на территории Крыма не
могут проходить правомочные выборы парламента или президента
России. И это не только моя точка зрения, но и австрийского
правительства", – заявил он.При этом Порошенко поблагодарил
Ван дер Беллена за то, что Австрия не будет направлять наблюдателей
в Крым.РФ аннексировала полуостров после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.1 марта 2018 года
Верховная Рада Украины призвала международное
сообщество не признавать предстоящие российские выборы в
Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко
заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в
организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная
ответственность по статье "государственная измена" Уголовного
кодекса Украины.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь
кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, Сергей
Бабурин ("Российский общенародный союз"), кандидат от КПРФ Павел
Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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