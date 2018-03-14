Украинская певица показала фото в купальнике на пляже в Дубае, пишет со ссылкой на .

"Как вы видите, у нас все хорошо. На фото потрачена 1 минута, на игры - весь день", - написала она в своем Іnstagram и обнародовала соответствующее фото.

16 декабря Седоковой исполнилось 35 лет.

Справка. родилась в . Закончила с отличием среднюю школу. В 2000 году участвует в кастинге в группу "", но из-за несовершеннолетнего возраста не проходит. В 2002 году становится солисткой "ВИА Гры", но в 2004 году после свадьбы с футболистом Валентином Белькевичем покидает группу из-за беременности. У пары рождается дочь Алина.

С 2006 года после развода начинает сольную карьеру. В 2011 году выходит замуж за бизнесмена Максима Чернявского. В браке рождается дочь Моника.

В апреле 2017 года рожает сына Гектора от бизнесмена Артема Коморова, с которым расстается после родов.

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