Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск в среду в связи с тем, что российская сторона не ответила на требование Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину.

Россия не станет выдавать Украине объявленного в розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тюрина Сергей Беляк, информирует svodka.net.

«Это (розыск) ни к чему не приведет: ни к задержанию моего доверителя, ни к его аресту, так как Тюрин — гражданин России и никто его выдавать Украине не будет. Все обвинения украинской стороны в адрес Тюрина необоснованы, глупы и политически ангажированы», — сказал он.

Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск в среду в связи с тем, что российская сторона не ответила на требование Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину. Кроме того, в ближайшее время также будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и позже умер в больнице.

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