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"Великобритания пожалеет". В Совфеде РФ заявили о готовящемся "резком ответе" на высылку российских дипломатов
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14.03.2018 16:15
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Великобритания заслуживает жесткого и резкого ответа на высылку
российских дипломатов, заявил заместитель председателя комитета
Совета Федерации России по международным делам, прежний посол РФ в
США Сергей Кисляк. Кисляк: Очень жалко, что они упали
до такого уровня в наших отношениях Фото: EPA По его
словам, "ответ будет резким, реакция будет такова, что
Великобритания пожалеет о своих действиях".Он назвал решение
Лондона в ответ на случай с отравлением бывшего офицера
российской разведки Сергея Скрипаля "безответственным
и нечестным".Кисляк также заявил, что "очень жалко, что они
упали до такого уровня в наших отношениях". По словам
российского сенатора, "Великобритания заслуживает жесткого
и резкого ответа".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с
симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта
местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по
данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13
марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон
будет считать инцидент незаконным применением силы Россией
против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.14 марта Мэй объявила о высылке из Великобритании 23
российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных
двусторонних контактов с Россией.
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