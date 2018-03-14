Великобритания заслуживает жесткого и резкого ответа на высылку российских дипломатов, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам, прежний посол РФ в США Сергей Кисляк. Кисляк: Очень жалко, что они упали до такого уровня в наших отношениях Фото: EPA По его словам, "ответ будет резким, реакция будет такова, что Великобритания пожалеет о своих действиях".Он назвал решение Лондона в ответ на случай с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля "безответственным и нечестным".Кисляк также заявил, что "очень жалко, что они упали до такого уровня в наших отношениях". По словам российского сенатора, "Великобритания заслуживает жесткого и резкого ответа".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.14 марта Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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