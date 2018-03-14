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В Киеве полиция разоблачила бордель
14.03.2018 16:15
В Киеве полиция разоблачила бордель
Сексуальные услуги предоставляли пять женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет
Полиция Киева разоблачила бордель на улице Большой Васильковской.
В Киеве полиция разоблачила бордель

"Мы задержали посетителей заведения и организатора - 25-летнюю уроженку Сумской области, которая сняла квартиру и обустроила ее кроватями. Далее подыскала девушек, которые предоставляли мужчинам интимные услуги за деньги. Бордель был замаскирован под салон по оказанию услуг эротического массажа. При этом организатор активно рекламировала его в сети Интернет, где в основном и искала клиентов", - сообщает сайт полиции.

Сексуальные услуги предоставляли пять женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. На них составили админпротоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией).

Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения задержанной женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что управление борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции во Львовской области обнаружили в одной из квартир в центре Львова БДСМ-студию эротического массажа, где девушки оказывали платные сексуальные услуги клиентам-мужчинам.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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