Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине пошла на спад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине с 5 по 11 марта пошла на спад, интенсивный показатель заболеваемости за отчетный период на 3,4% меньше эпидемического порога, сообщается в бюллетене Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранении.

За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболело 213,5 тыс. человек, 62,7% из них – дети.

"Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ", – указано в сообщении.

В то же время, эпидпорог все еще превышен в трех областях – Житомирской, Волынской, Закарпатской.

Летальные случаи, связанные с гриппом не зарегистрированы.

Как сообщалось, интенсивный показатель заболеваемости в период с 26 февраля по 4 марта превышал эпидемический порог на 27%.