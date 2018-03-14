Покушение на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля является продолжением политики запугивания Запада со стороны президента России Владимира Путина, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эйдман: Острое противостояние с иностранцами создает в стране атмосферу военного лагеря и сплачивает людей вокруг командования Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Это страшное и довольно странное преступление. Скрипаля не просто тихо устранили или имитировали его самоубийство – покушение было демонстративно общественно опасным, пострадало множество посторонних. Зачем? Могут быть две причины. Во-первых, это продолжение политики запугивания Запада. Недавно Путин запугивал своим мифическим сверхоружием. А сейчас произвел реальную военно-химическую атаку на Британию. Этим преступлением он посылает месседж европейцам: вы наши заложники, мы можем хотя пол-Европы перетравить. Вторая задача – повышение рейтинга Путина перед выборами", – подчеркнул Эйдман.По его мнению, власти РФ были готовы к тому, как Лондон отреагирует на это покушение."Кремль ожидал такую реакцию британцев, и российская пропаганда сейчас ее активно отыгрывает. Социологи давно заметили, что любое обострение отношений с другими странами ведет к резкому росту рейтинга власти и лично Путина (так было во время конфликта с Грузией, в начале агрессии против Украины, интервенции в Сирию и т.д.). Острое противостояние с иностранцами создает в стране атмосферу военного лагеря и сплачивает людей вокруг командования. Удивляться тут нечему, для этого и воюют", – сказал собеседник.Он считает, что после президентских выборов российские власти постараются улучшить отношения с Западом."Самой эффективной санкцией было бы выдворение из Лондона всех российских жуликов и воров. Правда, на такой шаг британцы вряд ли пойдут. Слишком крупные там активы, слишком много влиятельных людей в Британии ведут бизнес с российскими олигархами. Власти РФ сейчас сознательно идут на обострение конфликта с Западом. Антизападная истерия в стране перед выборами работает на Путина. Однако после выборов президента российские власти могут попытаться смягчить отношения с Западом и изменить риторику", – резюмировал Эйдман.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как сотрудников разведки РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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