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Эйдман: Власти РФ сознательно идут на обострение конфликта с Западом. Антизападная истерия в стране перед выборами работает на Путина
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14.03.2018 16:23
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Покушение на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля
является продолжением политики запугивания Запада со стороны
президента России Владимира Путина, заявил в комментарии изданию
"ГОРДОН" российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Эйдман: Острое
противостояние с иностранцами создает в стране атмосферу военного
лагеря и сплачивает людей вокруг командования Фото: Игорь Эйдман /
Facebook "Это страшное и довольно странное преступление. Скрипаля
не просто тихо устранили или имитировали его самоубийство –
покушение было демонстративно общественно опасным, пострадало
множество посторонних. Зачем? Могут быть две причины. Во-первых,
это продолжение политики запугивания Запада. Недавно Путин
запугивал своим мифическим сверхоружием. А сейчас произвел реальную
военно-химическую атаку на Британию. Этим преступлением он посылает
месседж европейцам: вы наши заложники, мы можем хотя пол-Европы
перетравить. Вторая задача – повышение рейтинга Путина перед
выборами", – подчеркнул Эйдман.По его мнению, власти РФ были
готовы к тому, как Лондон отреагирует на это покушение."Кремль
ожидал такую реакцию британцев, и российская пропаганда сейчас ее
активно отыгрывает. Социологи давно заметили, что любое обострение
отношений с другими странами ведет к резкому росту рейтинга власти
и лично Путина (так было во время конфликта с Грузией, в начале
агрессии против Украины, интервенции в Сирию и т.д.). Острое
противостояние с иностранцами создает в стране атмосферу военного
лагеря и сплачивает людей вокруг командования. Удивляться тут
нечему, для этого и воюют", – сказал собеседник.Он считает,
что после президентских выборов российские власти постараются
улучшить отношения с Западом."Самой эффективной санкцией было бы
выдворение из Лондона всех российских жуликов и воров. Правда, на
такой шаг британцы вряд ли пойдут. Слишком крупные там активы,
слишком много влиятельных людей в Британии ведут бизнес с
российскими олигархами. Власти РФ сейчас сознательно идут на
обострение конфликта с Западом. Антизападная истерия в стране перед
выборами работает на Путина. Однако после выборов президента
российские власти могут попытаться смягчить отношения с Западом и
изменить риторику", – резюмировал Эйдман.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия,
во время покушения применялся нервно-паралитический агент
"Новичок", разработанный в России. Она потребовала от
Кремля до вечера 13 марта предоставить
объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать
инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов,
которых идентифицировали как сотрудников разведки РФ.
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