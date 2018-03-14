"Испанский диспетчер" утверждает, что получил от русских $48 тыс

Расследование было проведено "Радио Свобода" и группой румынских журналистов-расследователей RISE Project.

«Диспетчер Карлос, якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имел судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество ", - сообщает Радио Свобода.

Указывается, что российская пропаганда активно умножала различные версии катастрофы.

"Одна из них основана на сообщениях "испанского диспетчера", который не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today. Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников, в качестве платы за свою роль "испанского диспетчера Карлоса", - отмечает Радио Свобода.

Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today.

Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. RT сказала, что никогда не осуществляла такие платежи.

Отмечается, что историю про "испанского диспетчера" использовал также и президент России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном.

Глава Кремля сказал, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел военный самолет рядом с рейсом MH17.

Напомним, 17 июля 2014 года российские военные сбили пассажирский лайнер "Боинг-777" Малайзийских авиалиний с 298 пассажирами на борту . Самолет упал близко Тореза Донецкой области. СБУ выяснила, что ракету, которой был сбит "Боинг", выпустили близко города Снежное.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" МН17 в июле 2014 года на Донбассе. Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".