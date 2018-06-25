Прокурдской Партия демократии народов проходит в парламент Турции, преодолев необходимый для этого порог в 10% голосов. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 90,8% избирательных бюллетеней предоставило в воскресенье агентство Anadolu, передает .

На данный момент ПДН набирает ровно 10% голосов.

Условность и произвольность границ, сложившихся на Ближнем Востоке после распада Османской империи, ярко иллюстрирует “курдская проблема”: на начало XXI века курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности (по разным оценкам курдов насчитывается от 20 — до 40 млн человек). Проживая преимущественно на этнической территории под названием “Курдистан” (юго-восток Турции, север Ирака, запад Ирана, северо-восток Сирии), в рамках которой курды составляют абсолютное или относительное большинство, курдская элита питала надежду на ратификацию Севрской мирного соглашения (1920 ) между Турцией и Антантой, которая предусматривала создание независимого государства курдов. Однако этот договор так и не вступил в силу и был аннулирован после подписания Лозаннского договора (1923) — большая победа для новой турецкой государства кемалистской революции и крупное поражение проекта независимого Курдистана. Несмотря на 3500-летнюю историю существования народа, курды так и не получили своего государства.

С тех пор проблема курдов, разделенных границами Турции, Ирака, Ирана и Сирии (турецкий Курдистан — самый большой по площади и количеству курдского населения, далее — по убывающей) стала одной из многих “пороховых бочек” Ближнего Востока, которая периодически “взрывается” кровавыми вооруженными конфликтами и противостояниями.

Как сообщал , турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,5% голосов на президентских выборах после обработки 90,8% избирательных бюллетеней.

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