Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает «ТАСС».

У российских дипломатов, которым предписано покинуть Великобританию, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

Мэй назвала действия России по делу Скрипаля противозаконным использованием силы в отношении Великобритании. Мэй заявила о потере Россией контроля над запасами вещества, примененного при отравлении Скрипаля. Британия будет проводить проверки российских частных самолетов, заморозит «сомнительные» счета, также сообщила Мэй.

«Мы усилим проверки на частных рейсах, таможне, грузов. Мы будем замораживать государственные активы России в случае, если у нас появится свидетельство того, что они могут быть использованы для того, чтобы угрожать жизни или собственности граждан Великобритании или резидентов страны», — сказала глава британского правительства.

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Кроме того премьер обозначила версии использования отравляющего вещества, предположительно примененного в британском Солсбери против экс-полковника ГРУ и его дочери. В частности, она допустила возможность утери Москвой контроля над запасами этого вещества.

«Существует два возможных варианта: либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо, вероятно, российское правительство утеряло контроль над запасами военного отравляющего вещества и допустиго его попадание в руки третьих лиц», — утверждала она.

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