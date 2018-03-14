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Посольство России в Лондоне назвал высылку дипломатов неприемлемым шагом
14.03.2018 16:39
Посольство России в Лондоне назвал высылку дипломатов неприемлемым шагом
"Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Британии"
Посольство России в Великобритании назвало высылку 23 российских дипломатов неприемлемым и недальновидным шагом.
Посольство России в Лондоне назвал высылку дипломатов неприемлемым шагом Фото:i.lb.ua

Посол РФ Александр Яковенко был вызван в МИД Великобритании, где ему сообщили об объявлении персонами нон грата 23 дипломатов.

"Мы рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, неоправданный и недальновидный", - говорится в заявлении посольства РФ.

"Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Британии", - заявили в посольстве РФ.

Как сообщалось ранее,  23 российские дипломаты должны в течение недели покинуть страну .

Добавим, что  Большая  Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН,  чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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