По словам генпрокурора, Савченко не была на заседании Европарламента и не прибыла на допрос

Генеральный прокурор Юрий Луценко готов внести представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, информирует svodka.net.

«Сегодня на допрос госпожа Савченко не прибыла, как и не прибыла на заседание Европарламента, который она посещала вчера. По ориентировочным данным, она находится уже на территории Испании. Я обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 часов прибыть на допрос следователя Службы безопасности Украины и дать показания по делу [Рубана]. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор Украины имею довольно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата», — сказал он.

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