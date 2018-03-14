Луценко подаст в Раду представление на снятие неприкосновенности и арест Н.Савченко в случае ее неявки на допрос в СБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки внефракционного народного депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную раду Украины представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ю.Луценко в комментарии журналистам сообщил, что Н.Савченко в четверг должна прибыть на допрос в СБУ