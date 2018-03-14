У парламента Германии в присутствии Меркель задержали подозрительного мужчину Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда канцлер садилась в автомобиль Немецкая полиция задержала неизвестного под зданием парламента, когда оттуда выходила канцлер Ангела Меркель. Фото: welt.de Инцидент произошел вскоре после того как члены Бундестага поддержали кандидатуру Меркель на посту федерального канцлера Германии, сообщает Die Welt . Полиция задержала мужчину, который что-то громко кричал не на немецком языке. Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда новоизбранный канцлер садилась в автомобиль, чтобы поехать к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру. Причины инцидента остаются неизвестны. Напомним, что д епутаты Бундестага снова избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии . Deutsche Welle: Новое правительство Меркель будет пытаться полностью отказаться от российского газа

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