Суммарно за 4 года правительство купит на рынке больше 150 млрд долларов, а вложения в валюту станут одной из крупнейших статей расходов федерального бюджета.

В основу финансовой и бюджетной политики российского правительства в ближайшие 4 года будет положена масштабная скупка валюты для пополнения резервов, информирует svodka.net.

В рамках валютных интервенций, стартовавших в феврале 2017 года, Минфин приобретает на Московской бирже доллары, евро и фунты стерлингов на все доходы, которые государство получает от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

За прошлый год было эти операции принесли в Фонд национального состояния 14 млрд долларов и стоили бюджету около 800 млрд рублей.

Начиная с 2018 года объем интервенций вырастет в разы. В текущем году Минфин купит 46 млрд долларов, в 2019-м — 27 млрд , в 2020-м — 33 млрд, а в 2021-м — 36 млрд. Такую оценку дает Внешэкономбанк в «Прогнозе макроэкономического развития России до 2021 года.

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Суммарно за 4 года правительство купит на рынке больше 150 млрд долларов, а вложения в валюту станут одной из крупнейших статей расходов федерального бюджета.

Ежегодно на эти цели будет выделяться от 2,5 до 3,4 триллиона рублей — больше, чем на национальную оборону (3 трлн рублей в 2018 году), и в 4-6 раз больше, чем на образование и здравоохранение (626 и 450 млрд рублей соответственно).

В результате к 2021 году размер нефтегазовых фондов Минфина достигнет 13,1 триллиона рублей, или 232 млрд долларов. А по общему объему золотовалютных резервов Россия (более 600 млрд долларов) может обогнать Саудовскую Аравию (514 млрд долларов на май 2017-го).

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Ради скупки валюты государству придется пожертвовать как инвестициями в развитие, так и уровнем жизни, следует из расчетов ВЭБа.

Так, пенсии в реальном выражении вырастут только на 2% за 4 года. Одновременно с 2020 года начнется плавное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год, говорится в прогнозе.

Зарплаты бюджетников в соответствии с законом о бюджете будут индексироваться лишь на уровень инфляции, а в 2019 году они и вовсе сократятся в реальном выражении, поскольку сама индексация вместо января состоится в октябре.

В результате к 2021 году уровень реальных располагаемых доходов россиян окажется на 2% ниже, чем в 2013-м, а покупательная способность, измеренная розничными продажами, уменьшится на 1,9%, прогнозирует ВЭБ.

Средств на капитальные вложения также не останется. Объем государственных инвестиций снизится на 2,5% в 2018 году, а в 2019-м рухнет на 15,8% из-за окончания масштабных госстроек, включающих в том числе объекты к Чемпионату мира по футболу.

В последующие два года рост инвестиций возобновится, но составит лишь 0,6% и 1,9% соответственно.

В этих условиях ускорения экономического роста до темпов, сопоставимых с мировыми, не предвидится, считает ВЭБ. Российский ВВП прибавит 1,8% в текущем году, а в 2019-м его рост замедлится до 1,1%. Промышленность будет расти со скоростью 1,4-1,8% в год

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