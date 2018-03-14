На Донбассе из-за затопления шахт на поверхность выходят ядовитые газы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

"В результате закрытия шахт и остановки добычи угля активизировался процесс подъема шахтных вод и затопления нижних шахтных горизонтов. Особенно критическая ситуация сложилась в населенном пункте Горловка. Водоотведение в шахтах здесь не осуществляется давно, поскольку насосное оборудование и кабели питания похищены. В связи с этим вода, которая заполняет нижний горизонт, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы. Загрязненная вода с высокой концентрацией солей делает непригодными для питья большинство источников и является дополнительным фактором загрязнения рек и водоемов", - заявил Гуцуляк.

При этом он подчеркнул, что количество затоплений подвалов многоэтажных домов и частного сектора значительно возросло. В целом же, по словам представителя Минобороны, состояние экологии в регионе оценивается как критическое.

"Кроме того, увеличивается количество затоплений подвалов многоэтажных зданий и частного сектора. В подвальных помещениях фиксируется наличие ядовитых газов. В целом состояние экологической ситуации на временно оккупированных территориях востока Украины оценивается как угрожающее, увеличивает количество заболеваний между мирных местных жителей. Вместе с этим большинство из этих случаев по указанию оккупантов скрывается медицинскими учреждениями", - подчеркнул спикер Минобороны.

Как сообщал svodka.net, в субботу, 3 февраля, в СЦКК заявили, что если боевики из "ДНР" и далее будут игнорировать заявки на проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры, это приведет к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями .

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