Защита Януковича хочет телемост с Крымом для допроса свидетелей 21 марта

По словам судьи Владислава Девятко, на эти даты запланированы судебные дебаты.

Как известно, именно после дебатов заканчивается рассмотрение дела. После этого судья уходит в совещательную комнату и пишет приговор. Срок написания приговора не ограничен.

"Организуем свою работу так: следующее заседание 21 марта, дальнейшем заседания 27, 28 и 29 марта, дальше 4-5, 11-12 и 18-19 апреля", - сказал Девятко.

Он также определил 8 дат для допроса свидетелей защиты: 21 28- 29 марта, 4-5 и 11-12 апреля.

" На эти 8 судебных заседаний прошу обеспечить приход и допросы свидетелей, чтобы за эти 8 заседаний всех свидетелей допросить, которых, напомню, осталось 13. Прошу сторону защиты и обвинения в 18-19 апреля подготовиться к стадии судебных прений .", - сказал судья .

Девятко также заявил, что готов предоставить возможность Януковичу свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции.

" Суд готов обеспечить и дать возможность обвиняемому Януковичу дать показания о этом деле. Допрос путем видеоконференции признала сторона обвинения сегодня, она не возражала против этого и в предыдущих судебных заседаниях", - сказал Девятко.

Рассмотрение дела он перенес на 10 утра 21 марта, поскольку защита просила исследовать пресс-конференцию Януковича, но добавил, что будет готов исследовать это доказательство после допроса свидетелей из Крыма.

Как известно, защита Януковича хочет телемост с Крымом для допроса свидетелей 21 марта.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.