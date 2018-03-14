Ученые Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) зафиксировали два быстрых радиоимпульса, по яркости входящих в первую тройку подобных сигналов, сообщает The Sydney News.

Сигналы обнаружены 9 и 11 марта 2018 года австралийским радиотелескопом Паркса, первый из них в 4,5 раза ярче следующего за ним по этому показателю быстрого радиоимпульса, информирует svodka.net.

Другой быстрый радиовсплеск из первой тройки самых ярких недавно обнаружен командой Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов инопланетных цивилизаций.

С 25 января 2001-го по 11 марта 2018-го, согласно каталогу быстрых радиоимпульсов, поддерживаемому Нидерландским институтом радиоастрономии, зафиксировано 33 таких сигнала, причем только один из них регистрировался сразу в двух годах (FRB 121102 в 2012-м и 2015-м).

Быстрый радиоимпульс длится несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Выдвигаются различные гипотезы, объясняющие происхождение быстрых радиоимпульсов, предполагающие, в том числе, активность инопланетной цивилизации.

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