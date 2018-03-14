|"Ваше место возле параши": Путин рассказал, где видит Запад слабую Россию (видео)
|14.03.2018 17:03
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Глава России утверждает, что Запад видит "у параши", передает со ссылкой на .
Так Путин сравнил отношение других стран к России в одном из интервью. Он привел в пример сцену из фильма "Джентльмены удачи", где главный герой попадает в камеру и один из заключенных говорит ему: " место у параши".
"Как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России", - заявил Путин.
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