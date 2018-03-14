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Мэй договорилась с Трампом, Меркель и Макроном тесно сотрудничать в вопросе реагирования на отравление Скрипаля
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14.03.2018 17:10
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По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она
договорилась с президентом США Дональдом Трампом, канцлером
Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном
координировать усилия, нацеленные на то, чтобы отстоять мировой
порядок, который Россия пытается подорвать. Мэй: Мы также
уведомили Организацию по запрещению химического оружия о применении
Россией нервного агента Фото: EPA Об этом глава британского
правительства сказала в ходе выступления в Палате представителей,
которое транслировало парламентское телевидение Великобритании.Мэй
подчеркнула, что Британия "не одинока в противостоянии российской
агрессии"."За последние 24 часа я разговаривала с президентом
Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились
тесно сотрудничать в вопросе ответа на этот жестокий акт и
координировать наши усилия, чтобы отстоять основанный на правилах
международный порядок, который Россия пытается подорвать", –
заявила она.Премьер-министр добавила, что в ближайшие дни поговорит
с другими союзниками и партнерами. Мэй поприветствовала мощную
поддержку Великобритании со стороны НАТО, Европейского союза и
других стран.Она подчеркнула, что сегодня состоится заседание
Совета Безопасности ООН, в ходе которого Британия будет добиваться
решительных ответных мер со стороны международного сообщества."Мы
также уведомили Организацию по запрещению химического оружия о
применении Россией нервного агента", – сказала Мэй.4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта
Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время
покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок",
разработанный в России. Она потребовала от Кремля до
вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся,
иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением
силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании
поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских
дипломатов из-за отравления экс-разведчика. Она заявила, что
Великобритания приостановит все запланированные двусторонние
контакты с Россией, в частности отменит приглашение министру
иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну.
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