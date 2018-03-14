По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она договорилась с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном координировать усилия, нацеленные на то, чтобы отстоять мировой порядок, который Россия пытается подорвать. Мэй: Мы также уведомили Организацию по запрещению химического оружия о применении Россией нервного агента Фото: EPA Об этом глава британского правительства сказала в ходе выступления в Палате представителей, которое транслировало парламентское телевидение Великобритании.Мэй подчеркнула, что Британия "не одинока в противостоянии российской агрессии"."За последние 24 часа я разговаривала с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились тесно сотрудничать в вопросе ответа на этот жестокий акт и координировать наши усилия, чтобы отстоять основанный на правилах международный порядок, который Россия пытается подорвать", – заявила она.Премьер-министр добавила, что в ближайшие дни поговорит с другими союзниками и партнерами. Мэй поприветствовала мощную поддержку Великобритании со стороны НАТО, Европейского союза и других стран.Она подчеркнула, что сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого Британия будет добиваться решительных ответных мер со стороны международного сообщества."Мы также уведомили Организацию по запрещению химического оружия о применении Россией нервного агента", – сказала Мэй.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика. Она заявила, что Великобритания приостановит все запланированные двусторонние контакты с Россией, в частности отменит приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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