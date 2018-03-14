Адвокаты политика направили в ЕСПЧ два пакета документов, касающихся нарушения прав Саакашвили

"Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это фейковое сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину" , - утверждает адвокат, пишет " Радио Свобода ".

Кроме того, он отметил, что защита политика направил в Европейский суд по правам человека два пакета документов, касающихся нарушения прав Саакашвили. "Последний пакет представлен на днях, это касается жестокого обращения с Михаилом Саакашвили при неоднократном задержании. Это было и пятого декабря, и восьмого, и это последнее его выдворение за волосы из ресторана "Сулугуни", которое увидел весь мир. Это все незаконно и это все мы будем обжаловать в Европейском суде по правам человека" , - добавил адвокат.

Отметим, Саакашвили требует , чтобы Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела в отношении него.