Как сообщается на странице пресс-службы Укравтодора в Facebook, ожидается рост угрозы нарушения движения транспорта к «желтому» и «красному» уровню.

«В результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта 2018 года ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), также усложнится работа энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Так, 17 марта, отмечают в Укравтодоре, в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, кое-где гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см).

18 марта, во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь с переходом в сильный снег, кое-где гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, кое-где налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

В юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица.

Также ожидается, снижение ночной температуры до 10-16 градусов мороза, в южной части до 4-10 мороза.

В связи с осложнением погодных условий рекомендуют по возможности пользоваться железнодорожным транспортом.

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