Британия стала удобным хабом для миллиардов российских денег, выведенных с подачи Кремля и их будут находит везде и арестовывать.

Сегодня правительство Её Величества обнародует публичный план ответных мероприятий в отношении Российской Федерации. Вчера в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, информирует svodka.net.

Цитирую официальное сообщение МИД РФ «был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявлено, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, Российская Федерация не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта с.г.

Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы. Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными.

В данной ситуации исходим из того, что случай является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию. Любые угрозы принятия «санкционных» мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона».

Читайте: Кремль дал свой ответ Великобритании по отравлению Скрипаля

Иными словами, в Кремле решили играть в любимую путинскую игру «я не я, корова не моя». Ведь именно это делал Путин в момент аннексии Крыма, когда на прямой вопрос заявил, что российских войск там нет, а это местные силы самообороны. Позднее Путин изменил версию и заявил, что это были вооруженные силы РФ, которые были там с самого начала.

Теперь ответные действия со стороны британцев являются неминуемыми. И правительство Терезы Мэй изначально не питало иллюзий в отношении раскаяния Кремля и приступило к подготовке ответного удара немедленно. Как ожидается, ответ Лондона будет очень понятным и болезненным. При этом далеко не все меры будут озвучены публично. Поскольку кабинет Мэй уже получил поддержку от Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, многие шаги будут синхронизированы с союзниками.

Иными словами, например, возможный запрет на работу в ВБ канала Russia Today и других пропагандистских СМИ Кремля будет поддержан союзниками. Кроме того, ожидается что правительство Её Величества проведёт аресты имущества и счетов связанных с Кремлём чиновников и бизнесменов и осуществит высылку из страны российских граждан. В их число могут войти дипломаты, журналисты, а также родственники и связанные с российскими чиновниками и олигархами лица.

Читайте: Украина затеяла серьезную игру против Газпрома, - Тарас Березовец

Британия стала удобным хабом для миллиардов российских денег, выведенных с подачи Кремля и их будут находит везде и арестовывать. Правительство Мэй будет активно расширять помощь другим странам в борьбе с российской дезинформацией и увеличит военную помощь в рамках НАТО, в т.ч. Украине. Не переключайтесь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира