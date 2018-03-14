Также глава государства заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов оккупированном Крыму

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александером ван дер Беллен, передает 112.ua.

"Мы очень опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, умышленно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь и именно следовательно очень важна единая позиция только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма" , - заявил Порошенко .

Также глава государства заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов оккупированном Крыму.

"Мы будем уделять большое внимание, чтобы эти выборы не были признаны миром на территории Крыма, чтобы там не были наблюдатели, чтобы в том числе, те, кто принимает непосредственное участие в организации этих" выборов "были привлечены к ответственности и в том числе и к применению санкций против указанных лиц ", - добавил глава государства.

Ранее м инистр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.