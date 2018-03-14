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Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на $1,9 млрд
14.03.2018 17:20

Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на $1,9 млрд

Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на ,9 млрд

Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd - структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – детализировать информацию об операциях со средствами ПриватБанка (Киев), полученными от других лиц.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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