Народного депутата Украины Надежду Савченко могут лишить депутатской неприкосновенности. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет РБК-Украина .

По словам главы ГПУ, уже в четверг, 15 марта, в Верховную Раду могут внести соответствующеее представление.

"Если Савченко завтра не появится на допрос в СБУ, я буду вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - заявил Луценко.

Он также подчеркнул, что Савченко, вероятно, сейчас находится в Испании.

Кроме того генпрокурор заявил, что у следствия есть довольно доказательств о планировании террористических актов в здании украинского парламента Владимиром Рубаном

Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко не будет свидетельствовать по делу задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в ​​Страсбурге.

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