Блоги



Блоги



Юрий Бутусов

14 марта 2014-го в строй стали первые добровольцы, и этот поступок показал, что захват Крыма не уничтожил Украину, а мобилизовал { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jurbutusov/14-marta-2014-go-v-stroy-stali-pervye-dobrovolcy-i-etot-postupok-pokazal-chto-zahvat-kryma-ne-unichtozhil-ukrainu-a-mobilizoval-236466.html" }, "headline": "14 марта 2014-го в строй стали первые добровольцы, и этот поступок показал, что захват Крыма не уничтожил Украину, а мобилизовал", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2364/66_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-14T17:08:12+02:00", "dateModified": "2018-03-14T17:16:37+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "День добровольца стал днем вооруженного сопротивления Украины, считает журналист Юрий Бутусов." , "keywords": "Евромайдан, Юрий Бутусов, добровольцы, война в Украине" } Юрий Бутусов Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ". все материалы автора → 14 марта 2014-го в строй стали первые добровольцы, и этот поступок показал, что захват Крыма не уничтожил Украину, а мобилизовал Сегодня 17.08 | комментариев: Четыре года назад, 14 марта 2014-го, они собрались на Майдане, чтобы изменить все. Чтобы у разваленного государства с беглым главнокомандующим и беглым правительством, с правоохранительными органами, опозорившими себя расстрелом народных протестов, с армией, внутренними войсками, милицией, СБУ, пограничниками, которые в это время в Крыму не выполняли даже караульные уставы и не произвели ни одного выстрела, появился хотя бы один отряд, который не дрогнет, который будет сражаться за Украину.Нужен был пример тех, кто готов действовать в любой даже непонятной обстановке любой ценой. Нужны были те, кто готов сражаться по приказу и даже без приказа. Сама демонстрация готовности идти в бой за Украину по приказу – это и был смысл.Добровольцы.Накануне, 13 марта в Донецке избили украинскую демонстрацию, зарезали украинского патриота Дмитрия Чернявского, война началась вслед за Крымом на Донбассе, и могла перекинуться дальше. Стало ясно – будет кровь, будут смерти, и победит тот, кто упрямей, смелей, быстрей, умней. Протесты уже не могли защитить от войны, надо было брать в руки оружие. И они показали пример стране.Только сейчас можно сказать, насколько хрупко все было и зыбко. Боеспособное государство надо было создать с нуля. Система управления отсутствовала, и чтобы отдавать приказы надо было разбираться, будет ли кто-то их выполнять, и можно ли их выполнить. Ресурсов не было – режим Януковича обчистил бюджет полностью, налоги собраны наперед, резервов и запасов нет. А враг уже захватил часть украинской земли и продвигался далее. Это было время, когда каждый час менялась обстановка, и нужна была в этом хаосе какая-то постоянная величина, сила, которой можно было доверять.И первой такой силой стал 1-й добровольческий батальон Нацгвардии. Потом появились и другие части, пришедшие через военкоматы добровольцы изменили армию и все силовые структуры. Добровольцы вдохнули жизнь в старую хаотичную государственную машину, которая утратила смысл службы. Но 14 марта в строй стали первые, и этот поступок показал, что захват Крыма не уничтожил Украину, а мобилизовал, и воля и самоорганизация людей на Майдане постепенно начали превращаться в волю и силу государства.Но 14 марта важный день и по другому поводу. Вечером 14 марта российская диверсионная группа Арсена Павлова в Харькове предприняла попытку захватить офис самой известной харьковской украинской организации "Патриоты Украины", и впервые получила вооруженный отпор – два боевика были уничтожены.Кто знал тогда, будет ли победа? Чтобы победа пришла, надо было найти свое место в общем строю, надо было действовать.День добровольца стал днем вооруженного сопротивления Украины. Низкий поклон героям этого дня, спасибо всем украинским добровольцам. Не все дожили до этого дня... Мы не забудем ваших имен. Источник: Юрий Бутусов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки было марта украину добровольцы надо Теги: юрий бутусов