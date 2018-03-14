«Нафтогаз» подтвердил готовность к переговорам в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа

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«Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа и предлагает провести их в ближайшие дни, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев, информирует svodka.net.

«Сегодня «Газпром» на свой требование получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — сказал Медведев.

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