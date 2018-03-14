|Венгрия не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатья за возможных провокаций
|14.03.2018 17:27
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Предостережение распространяется на период в течение 16-18 мартаДипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам в течение 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.
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"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, во избежание возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 мы не рекомендуем ездить в Закарпатье для венгерских групп и индивидуальных путешественников, особенно в определенные города (например, в Хусте, Ужгород) , чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период ", - сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.
В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье . 8 марта Сийярто также заявлял о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте , отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
11 марта представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не предоставляла согласие на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и к ней не поступали подобные предложения.