Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам анонсировал, что украинский МИД подготовил для президента Украины Петра Порошенко предложения по денонсации соглашений с Россией. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук.

"МИД подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", – рассказала она.

Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года.

"Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода", – сказано в документе.

Положение о признании границ закреплено во второй статье договора о дружбе. Она гласит:

"Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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