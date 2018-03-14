Новая программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии для Украины будет действовать до апреля 2019 года, сказал министр финансов Александр Данилюк. Данилюк: Размер траншей мы сейчас обсуждаем Фото: Олександр Данилюк / Facebook "Сумма – €1 млрд, будет два транша. Размер траншей мы сейчас обсуждаем. Это также было предметом моих переговоров в Брюсселе", – отметил он.Данилюк добавил, что программа Еврокомиссии привязана к программе Международного валютного фонда, следовательно будет действовать до апреля следующего года.Евросоюз оказывает помощь Украине с 2015 года, когда стороны заключили соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму €1,8 млрд. Два транша Украина уже получила: в 2015 и 2017 годах. Третий транш Евросоюз предоставлять отказался, так как Киев не выполнил условий Брюсселя.24 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита "Восточное партнерство" заявил, что Украина и Европейский союз достигли договоренности относительно программы макрофинансовой помощи на 2018–2019 годы. Он отметил, что предусмотрено три транша. Порошенко не назвал конкретную сумму, но сказал, что объемы будут приблизительно такие же, как и в предыдущей программе помощи от ЕС. "Европейская правда" сообщила, что Украина получит €1,8 млрд. Эту информацию подтверждал Данилюк.28 февраля 2018 года он сообщил, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине.В комментарии "Радіо Свобода" вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что сумма помощи в €1 млрд может быть разбита на два транша по €500 млн. Он надеется, что Украина сможет их получить осенью 2018 года.Европейская комиссия 9 марта поддержала предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.Предложение Еврокомиссии подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом Европейского союза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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