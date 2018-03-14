Институт изучения счастья составил очередной рейтинг самых счастливых стран планеты по итогам минувшего, 2017 года, который был обнародован пресс-службой организации на официальной странице в социальной сети Twitter.

Согласно исследованиям Института, наиболее счастливой страной является Финляндия, второе место досталось Норвегии, а бронзу счастья 2017 года взяла Дания.

Кроме того, в первой десятке самых счастливых стран оказались Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

В институте пока не назвали страны, которые заняли последние места рейтинга.

Как сообщал svodka.net, в интернете опубликовали рейтинг самых опасных городов мира , составленный представителями мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию". Лидировал в списке мексиканский Лос-Кабос.

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