Ходаковский подчеркнул, что его организация не позволит выполнить Минские соглашения, которые предусматривают возвращение на оккупированный Донбасс украинской юрисдикции.

Если Путин примет решение отличное от чаяний бойца на передовой, то воин «не будет оглядываться на мнение Владимира Владимировича». Об этом в ходе своего выступления на отчетно-выборной конференции ОО «Патриотические силы Донбасса» заявил ее руководитель Александр Ходаковский. Конференция состоялась в Донецке 11 марта, информирует svodka.net.

«Владимир Владимирович Путин не всеми процессами управляет. И если он примет решение, которое лежит в другой плоскости, от тех мотивов, которыми руководствуется воин на передовой, то воин на передовой примет свое собственное решение. Он не будет оглядываться на мнение Владимира Владимировича», — заявил Ходаковский.

«И мы должны помогать нашим политикам (а я называю российских политиков нашими политиками) принимать правильные решения. Они должны понимать, что если они будут принимать неправильные решения относительно нас, здесь, конкретно на месте, независимо от формализации только, мы скажем свое слово» – пригрозил боевик.

Ходаковский подчеркнул, что его организация не позволит выполнить Минские соглашения, которые предусматривают возвращение на оккупированный Донбасс украинской юрисдикции.

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«Мы не станем частью Украины. Мы ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях не пойдем на поводу у политической коньюктуры, и будем пресекать жестко и безапелляционно, разговоры о нашем вхождении в состав Украины», — заявил коллаборант.

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