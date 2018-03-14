|Порошенко: Ради миротворцев ООН на Донбассе Украина готова увеличить присутствие в других миссиях
|14.03.2018 17:35
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Об этом глава государства заявил на переговорах с президентом АвстрииПрезидент Украины Петр Порошенко предложил увеличить присутствие в миссиях ООН в других регионах для введения миссии миротворцев ООН на Донбасс.
Фото: из свободных источников
Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александером ван дер Беллен, который транслировал телеканал "112 Украина" .
"Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН по решению Совета Безопасности ООН. И я предложил, что если в этом будет необходимость, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях" , - заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Австрия готова поддержать инициативу о введении миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
Напомним, по данным украинского МИД, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.