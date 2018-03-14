Чтобы решить проблему автомобилей с еврономерами, власти пошли на компромиссный вариант, пишет со ссылкой на .

В Верховную Раду будет внесен согласованный профильным комитетом и активистами законопроект, который удешевит растаможку на границах, а за его основу будет взят молдавский аналог, передает "Авто Евро Сила". Указывается, что дополнительные обсуждения пройдут на заседании комитета 21 марта, куда будут приглашены нардепы, члены Кабмина и, собственно, активисты движения.

Также активисты достигли принципиальных договоренностей с главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

"Этот закон был апробирован в Молдове, мы же должны внести свои коррективы, изменения, чтобы он удовлетворил украинцев, а не чиновников и Верховную Раду. Южанина заверила, что у власти есть политическая воля для решения этого вопроса", - подчеркнул глава "АЕС" Олег Ярошевич.

Южанина отметила: "Аналогичная ситуация была в Молдове, там уже использовали такой вариант выхода из акцизного налога. Его могли оплатить граждане, чтобы получить возможность зарегистрировать автомобили в стране, встать на "законные рельсы", чтобы впредь не злоупотреблять нормами таможенного законодательства. Следующий шаг — параллельно внести изменения в законодательство, чтобы в будущем запретить злоупотреблять пробелами в законе, которые сейчас используют люди и завозят автомобили".

Кроме того, по словам чиновника у владельцев "евроблях" нет единой позиции по закону. В связи с этим принятие законодательной базы усложняется.

"Активисты не всегда идут на соглашение с теми компромиссными вариантами, которые мы предлагаем. Потому что есть желание ничего не платить или платить чисто символическую сумму в размере 50-100 евро. Такого быть не может. Да и сами активисты сейчас разделились на определенные направления — некоторые соглашается с компромиссным вариантом комитета, некоторые стоят на своем, что "мы ничего не будем платить". Мне трудно работать в этом направлении", - сказала Южанина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира