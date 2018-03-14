Чего ждать "Газпрома", "Роснефти" или, скажем, "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) от нового правительства Германии? Какую энергетическую политику будет проводить в ближайшие три с половиной года страна, для которой Россия является главным поставщиком энергоносителей? Причем не только газа и нефти, известно, но также и угля

Джерело: немецкая волна

Доля возобновляемой энергетики должна вырасти до 65 процентов

О среднесрочных задачи и долгосрочные цели энергетической политики Германии можно судить по коалиционном соглашении между консервативным блоком ХДС / ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

После одобрения этого 177-страничного документа рядовыми социал-демократами, о чем было объявлено 4 марта, он из проекта превратился в официальную программу нового правительства Германии. Она начнет действовать после того, как Ангела Меркель (Angela Merkel) 14 марта будет избран канцлером ФРГ.

Так чего же ждать от этого правительства, которому предстоит работать до 2021 года, российским экспортерам по топливно-энергетического комплекса (ТЭК)? Ключевая проблема для них заключается в том, что Россия поставляет в Германию энергоносители, а стратегическая цель ФРГ заключается в ускоренной отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики для защиты окружающей среды и глобального климата. Программа новой "большой коалиции" полностью подтверждает приверженность этой долгосрочной цели и содержит список конкретных мероприятий на пути к ней.

В разделе «Энергетика» экономического раздела программы совсем мало конкретных цифр, но они очень красноречивы. Так, новое правительство ФРГ, говорится в коалиционном соглашении, "будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов" . Если учесть, что в 2017 году доля ветра, биомассы, солнца и других возобновляемых источников в немецкой электроэнергетике составляла 33-36 процентов (в зависимости от методики подсчета), то речь идет действительно об удвоении этой доли только за десять с лишним лет.

Ставка на ветропарка и накопители энергии

С этой целью новое правительство ставит задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности "как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт". Восемь гигаватт дополнительной мощности уровне, для сравнения, примерно 7-8 атомным электростанциям.

Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков. В коалиционном соглашении отмечается их большая роль в промышленной политике Германии и ставится задача создать в море национальный опытный ветропарк для "изучения потенциала морской ветроэнергетики». Главная цель полигона будет, пожалуй, будет заключаться в том, чтобы понять, насколько стабильно ветрогенераторы в морских условиях производят электроэнергию. Новейшие исследования утверждают, что они могут устойчиво работать практически круглый год.

Иными словами, новое правительство ФРГ намерено серьезно взяться за ключевую проблему возобновляемой энергетики - неустойчивого производства электроэнергии в зависимости от того, дует ли ветер и светит солнце. Решению этой проблемы будет также служить выделение бюджетных средств на разработку различных технологий сохранения энергии и субсидирование действующих накопителей. Новое правительство Германии намерено, в частности, создать в рамках Общества имени Фраунгофера, объединяющая институты прикладных исследований, отдельный институт по технологиям накопления энергии.

План отказа от угля будет готов к концу 2018

Весьма подробно в коалиционном договоре прописаны меры, призванные стимулировать и ускорить здание линий электропередач, необходимых для доставки электроэнергии из Северной Германии, где сосредоточены ветропарка на море и на суше, к крупным промышленным центрам в Южной Германии. Там значительная часть электроэнергии до сих пор производится на атомных электростанциях, которые будут отключены в 2022 году.

Дальнейшее форсированное развитие возобновляемой энергетики в Германии непременно приведет к ускоренному сокращению доли угля в немецкой электроэнергетике (а его роль в отоплении зданий и так уже невелика). Правда, после 2011 года, когда ФРГ взяла курс на отказ от атомной энергии, эта доля в течение нескольких лет росла, что и обеспечило российским экспортерам значительный рост поставок угля на немецкий рынок.

Теперь, судя по всему, начнется многолетний спад. Для российских поставщиков угля в Германию ключевым пассажем коалиционного договора в разделе "Климат" является решение созвать многостороннюю комиссию из представителей бизнеса, экологического движения, профсоюзов и власти в целях до конца 2018 выработать общенациональную программу действий по защите глобального климата.

Одним из элементов этой программы, говорится в документе, должен стать "план поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии, включая окончательную дату" . Это означает, что уже со следующего года Германия может начать активно закрывать наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа угольные электростанции, сократит закупки угля, в том числе в России.

Причем в течение десятилетия эти закупки могут полностью сойти на нет, поскольку в качестве возможной даты окончательного отказа от угля часто называется 2030. Так что у российских угольщиков долгосрочных перспектив на немецком рынке нет. Какие они у российских газовиков, понять по коалиционном соглашении очень трудно, поскольку в разделе "Энергетика" природному газу уделено минимальной внимания. Там, в частности, нет ни слова о газопроводах, тем более о "Северный поток-2".

Зато вторая ключевая цифра. Новое правительство Германии намерено объявить национальной целью сокращения энергопотребления к 2050 году на 50 процентов. Достижение такой амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни. Это - плохая новость для "Газпрома", который, обосновывая, например, необходимость "Северного потока-2", выходит из растущего, или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использование природного газа в Германии и в целом в ЕС.

Решение построить в Германии терминал по приему СПГ

Еще одна плохая новость для "Газпрома" заключается в том, что новое правительство ФРГ намерено "создать в Германии инфраструктуру для СПГ". Эта строка в коалиционном договоре может означать только одно: скоро будет принято долго откладывать решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.